LIVE. Noodweer in Italië lijkt voorbij maar eiste zeker 5 levens - Dorp op Rhodos gered dankzij duizenden vrijwilligers

Het is vandaag vaak zwaarbewolkt tot betrokken met in de voormiddag soms lichte regen. In de namiddag valt er vooral over het centrale en oostelijke deel van het land neerslag. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722 voor storm- en waterschade waarvoor de bijstand van de brandweer nodig is.