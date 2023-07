LIVE. Noodweer in Italië lijkt voorbij - Kwik gaat dalen in Griekenland - Brandweer bestrijdt hevige bosbrand op Corsica

Komende dagen beter weer verwacht in Noord-Italië: "Maar weekend gaat weer helemaal verkeerde kant op"

Na nog een dag van mogelijk erg zwaar weer vandaag, zou het de komende dagen eindelijk wat rustiger moeten worden in Noord-Italië. Dat zegt weerman Nicolas Roose van Noodweer Benelux. "Maar lang zal dat niet duren, want komend weekend en volgende week wordt het weer in de regio opnieuw onstabiel ", vertelt hij aan HLN.

Het extreme weer ontwikkelt zich volgens Roose op de scheidingslijn van erg warm weer in het zuiden en koelere lucht in het noorden. "Hitte die vanuit Noord-Afrika richting het noorden wil opschuiven, zit geblokkeerd op de lijn Spanje - Italië - West-Turkije. Sinds iets meer dan een week wil er ook steeds koelere lucht via Frankrijk de oversteek maken richting Italië en het zuiden. Op die grenslijn ontstaat dan instabiliteit , met zeer hoge waarden voor CAPE en windschering. Het gaat om zeer uitzonderlijke waarden , die vergelijkbaar zijn met die bij tornado's in Noord-Amerika."

Er is echter beterschap op komst. Of toch tijdelijk. "Voor de rest van de week zien we een stabilisatie optreden in Italië", aldus Roose. "Dat is echter tijdelijk. In het weekend en volgende week probeert koelere lucht opnieuw binnen te dringen in het bastion van grote hitte in het zuiden. Dan kan het boven Noord-Italië en de Balkan opnieuw tot intense onweersbuien komen. Het gaat om een geblokkeerd weerpatroon, een beetje zoals we dat bij ons ook zien."