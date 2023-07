LIVE NOODWEER ALPENLANDEN. “Waterbom” en “vermoedelijke tornado” eisen 2 levens en 15 gewonden - Vliegtuig maakt noodlanding bij Rome

UpdateEen zeer gevaarlijk noodweer trekt vandaag en vannacht door de Alpenlanden. Daarbij vielen minstens twee doden en een vijftiental gewonden. Volgens ESTOFEX, een Europese organisatie die zwaar weer voorspelt, moeten Noord-Italië, Oostenrijk en Slovenië nog rekening houden met een “extreem gevaarlijke” dag en nacht. Ook het westen van Slovakije en Hongarije kunnen geraakt worden door het noodweer. Lees alles over de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

- ESTOFEX geeft een waarschuwing van het hoogste niveau (level 3) qua extreem weer voor Noord-Italië, Oostenrijk en Slovenië, wat het zelden doet. - In Zwitserland was het al prijs. In de stad La Chaux-de-Fonds viel kort voor de middag een dode toen een torenkraan omwaaide. Ook raakten 15 mensen gewond. De weerdienst spreekt van een “vermoedelijke tornado” bij een wind die 217 kilometer per uur bereikte. - In het noorden van Italië werden wegen omgevormd tot rivieren door een “waterbom”. Ook daar viel een dode, toen een vrouw (58) verpletterd werd door een omvallende boom. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Liveblog bekijk belangrijke updates Politie Monza redt vrouw uit ondergelopen tunnel In het Noord-Italiaanse Monza heeft de politie vandaag een 64-jarige vrouw uit het water gered. Dat melden de Italiaanse dagbladen 'La Repubblica' en 'Il Giorno'. De vrouw werd naar eigen zeggen meegesleurd door het water, dat in de tunnel een diepte bereikte van wel drie meter. Maltempo a Monza, donna rischia di annegare nel sottopasso allagato: salvata dai poliziotti https://t.co/FNMS6MKdcb — Il Giorno (@qn_giorno) July 24, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. ESTOFEX waarschuwt voor meer noodweer Op een weerkaart die vanmorgen werd vrijgegeven, toont ESTOFEX in het paars waar het zwaarste noodweer vandaag en vannacht wordt verwacht. Naast Noord-Italië, Oostenrijk en Slovenië zouden ook het westen van Slovakije en Hongarije in de brokken kunnen delen. “Maak je klaar om te schuilen als je in het paarse gebied bent. Neem deze situatie ernstig”, waarschuwt ook de Franse klimaatexpert Nahel Belgherze. Volgens ESTOFEX ontwikkelden de eerste supercellen zich in de loop van de namiddag boven de Alpen. “Grote tot zeer grote hagelbollen in combinatie met harde wind hebben een hoog schadepotentieel bij dit soort stormen”, aldus de weerdienst. In de loop van de avond zal de temperatuur vanuit het westen beginnen te zakken, waardoor het noodweer zich makkelijker naar lager gelegen gebieden kan verplaatsen. Dan wordt het zwaarste noodweer verwacht. “Er is op sommige plaatsen risico op zeer grote (5 tot 10 cm) tot gigantische (groter dan 10 cm) hagelbollen en extreem harde windvlagen. De combinatie van de twee kan zeer veel schade veroorzaken.” Hoewel de omstandigheden niet ideaal zijn, tonen enkele gevallen uit het verleden dat “tornado’s en zelfs sterke tornado’s ook heel goed mogelijk zijn”, aldus nog ESTOFEX. Noord-Italië krijgt de zware onweders als eerste over zich heen. Daarna zullen ze doorschuiven naar het oosten, via de noordelijke Adriatische Zee richting Slovenië en/of het noorden van Kroatië. Daarna zou het rustiger worden, maar zeker Italië riskeert in de loop van de nacht nog enkele extra onweders met hagel. Noord-Italië, Oostenrijk en Slovenië zetten zich schrap voor noodweer. © ESTOFEX Zwitserse politie waarschuwt na dode en gewonden: "Blijf binnen" De politie van het Zwitserse La Chaux-de-Fonds en Neuchâtel vragen inwoners om voorzichtig te zijn en binnen te blijven, er zou namelijk opnieuw een onweersbui op komst zijn. Eerder op de dag viel een dode in a Chaux-de-Fonds door het noodweer. Een vijftiger zat in een wagen die door een bouwkraan verpletterd werd. Er raakte ook een vijftiental mensen gewond in de stad. Over hun toestand is niets bekend. De storm vanochtend zelf hield niet lang aan, maar de sterke windstoten veroorzaakten toch veel schade. Verschillende voertuigen werden beschadigd of zijn volledig vernield, daken werden afgerukt en bomen raakten ontworteld. Ook het spoornetwerk en busdiensten in de regio ondervonden hinder door de storm. Volgens de Zwitserse weerdienst MétéoSuisse was het "een waarschijnlijke tornado gelinkt aan een snel ontwikkelende onweercel langs de Jura (gebergte op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland, red.)" die maandagochtend de stad bereikte. MétéoSuisse registreerde een windstoot van 217 kilometer per uur op het vliegveld in La Chaux-de-Fonds, "onder een onweercel die plots sterker werd toen ze de regio bereikte". De autoriteiten vergeleken de storm van vanochtend zelfs met een tornado van 1926 die dertig boerderijen verwoestte. Hulpdiensten gaan intussen verder met reddingsacties en het opruimen van de stad. De politie vraagt bewoners risico's, zoals vallende dakpannen of bomen, te mijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Het noodweer deed een bouwkraan in La Chaux-de-Fonds omwaaien die op een auto viel, de inzittende overleefde dat niet. © ANP / EPA Vliegtuig maakt noodlanding bij Rome Een vliegtuig van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta moest een noodlanding maken in Rome nadat het bij vertrek van de luchthaven van Milaan Malpensa in de problemen raakte door het slechte weer. Vlucht Dl 185 was op weg naar New York, maar liep schade op kort na het opstijgen. Het toestel landde veilig, volgens Delta, maar foto’s laten zien dat het flink beschadigd is. Il volo della compagnia Delta Dl 185, partito da Milano Malpensa e diretto a New York JFK è stato dirottato sull'aeroporto di Fiumicino. L'aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo #ANSA https://t.co/blh7EXwmlr pic.twitter.com/iitQVRoaIk — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 24 juli 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.



Overzicht noodweer Italië

In de gemeente Lissone, ten noorden van Milaan. De vrouw (58) was even voor 16 uur buiten en kwam onder een vallende boom terecht. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor haar doen. De brandweer had lange tijd nodig om haar lichaam te bergen.

In Legnano bij Milaan raakten ook drie mensen gewond toen hun wagens geraakt werden door omvallende bomen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Ook in Milaan zelf raakten verscheidene wagens en een deel van het elektriciteitsnet beschadigd door zwaar noodweer. Duikers van de brandweer moesten zelfs een inwoner redden die vastzat in zijn overstroomde garage. Verscheidene wegen zijn dicht en het openbaar vervoer raakte ernstig verstoord, onder meer door “ernstige schade aan het station van Monza”.

Ook de Italiaanse regio’s Varese en Brianza bij de Zwitserse grens werden geraakt door een “bom van water en wind”. Het gevolg was ondergelopen straten, omgevallen bomen en kapotte daken. Vooral in Lissone zijn er problemen gemeld. Wegen veranderden daar in rivieren. En er zou nog meer noodweer aankomen.

Zwitserland

Even voor de middag werd ook de Zwitserse stad La Chaux-de-Fonds in het Juragebergte bij de Franse grens getroffen door noodweer. Beelden die gedeeld worden op sociale media, tonen hevige wind en rondvliegend straatmeubilair. Volgens de Zwitserse meteorologische dienst noteerde een weerstation op het vliegveld van La Chaux-de-Fonds een rukwind van maar liefst 217 kilometer per uur. Volgens de Zwitserse weerdienst wijst alles echter in de richting van een tornado.

Volledig scherm © AFP

Verschillende wagens en huizen raakten zwaar beschadigd. Het Zwitserse dagblad ‘Le Matin’ spreekt zelfs van duizenden beschadigde gebouwen. Volgens de politie van het kanton Neuchâtel kantelde in de buurt van het station ook een torenkraan. Daarbij viel een dode. De vijftiger zat in een wagen die door de kraan verpletterd werd. Er raakte ook een vijftiental mensen gewond in de stad. Over hun toestand is niets bekend.

Even voordien was de aankomende storm al vastgelegd op video in de Franse gemeente Montlebon, vlak bij de grens met Zwitserland. Ook daar melden de hulpdiensten veel schade, onder meer aan huizen en wegen.

Volledig scherm © ANP / EPA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

.

KIJK. Italiaan filmt tornado vlak bij Milaan