LIVE. Man die weggewaaide zonnepanelen op hoofd kreeg in Gent is overleden

Zwaarbe­wolk­te dag met kans op lichte regen en zeer zachte temperatu­ren

Het is vandaag zwaarbewolkt met bij momenten wat lichte regen of motregen. In het noordwesten van het land is het droger met geleidelijk meer opklaringen. Het is zeer zacht bij maxima van 6 graden in de Ardennen tot 12 graden in het noordwesten. Er staat een matige, en aan zee eerder vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. Dat meldt het KMI.

8 februari