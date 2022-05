LIVE. KMI breidt code oranje uit naar Brussel, Vlaams-Brabant en Limburg

Intense buien met onweer of regenvlagen trekken vandaag van west naar oost over België. Tijdens die onweersbuien is er kans op veel neerslag, forse windstoten en hagelbuien. Als gevolg daarvan zal vanaf vanmiddag code oranje van kracht zijn in de provincies Luik, Luxemburg, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel, Namen en Waals-Brabant. In de rest van België geldt code geel. Gisteren richtte het onweer al op verschillende plaatsen in ons land schade aan. Vandaag zal er nóg meer regen vallen en bereiden we ons best voor op windstoten tot meer dan 100 kilometer per uur. Volg alle ontwikkelingen hier in ons liveblog.