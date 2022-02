LIVE. Felste windstoten in de late namiddag, Nederland legt treinverkeer stil

Maand januari was gemiddeld warmer dan normaal in Europa

Wereldwijd was januari 0,28 graden warmer dan de gemiddelde temperatuur over de periode 1991-2020. De Europese gemiddelde temperatuur lag in januari 0,79 graad boven het gemiddelde voor 1991-2020. Dat meldt de klimaatdienst van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus (C3S) in zijn maandelijkse klimaatbulletin. Er waren echter verschillen tussen regio's.

7 februari