LIVE. Ellende nog niet voorbij in Noord-Italië: vandaag “sterke tornadodreiging” in Apennijnen - Meisje (16) verpletterd door boom op scoutkamp

WEERBE­RICHT. Wisselend bewolkt en een buitje, kwik stijgt met moeite boven 20 graden

Het wordt woensdag wisselvallig en soms zelfs zwaarbewolkt met in de loop van de dag enkele lokale buien. We halen maxima van 19 graden in de Hoge Venen en aan zee, 22 graden in het centrum tot 24 graden in Belgisch-Lotharingen, meldt het KMI.