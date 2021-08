Lichte regen en veel bewolking, kwik blijft steken op zo'n 20 graden

Koudere­cord gevestigd: nooit was het kouder op 17 augustus dan dit jaar

De temperatuur heeft vandaag in Ukkel maximum 15,4 graden gehaald, een nieuw koude-dagrecord: sinds 1892 is het daar op 17 augustus nooit zo koud geweest. Dat meldt weerman David Dehenauw. Het vorige koude-dagrecord voor de maximumtemperatuur op 17 augustus in ons land was in 1962, toen het op die dag 15,7 graden werd. Vandaag was echter niet de koudste dag van deze zomer, dat was 22 juni: toen werd het 15,0 graden.