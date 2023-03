Lenteweer laat nog op zich wachten, dit weekend kans op winterse neerslag: “Stratosferische opwarming speelt een rol”

Al wie uitkijkt naar lenteweer zal nog even geduld moeten hebben. Zo blijft het de komende dagen koud met overdag temperaturen tussen 4 en 6 graden. Komend weekend wordt er zelfs een winterprik verwacht. In de Ardennen is er vanaf zaterdag kans op winterse buien en die zouden begin volgende week ook over Vlaanderen kunnen trekken. Het frisse weer is onder meer een gevolg van de extreme stratosferische opwarming, bevestigt weerman David Dehenauw. Zacht en droog lenteweer zit er door dat weerfenomeen dan ook niet snel aan te komen, klinkt het.

Vanaf zaterdag kan er in de Ardennen winterse neerslag vallen. De rest van het weekend en volgende week is er ook in Vlaanderen kans op natte sneeuw, al zal dat volgens weerman David Dehenauw niet veel zijn. “Zondag zullen we met moeite aan een millimeter sneeuw geraken”, zegt hij. “Naar volgende week toe verwachten we inderdaad winterse buien. Als er ‘s nachts iets valt, kan dat wel even blijven liggen, maar overdag zal zo goed als alles wegsmelten”, klinkt het.

De komende dagen liggen de nachttemperaturen telkens rond het vriespunt. In combinatie met de neerslag kan het ‘s morgens bijgevolg glad zijn. “Maar centimeters sneeuw gaan we zeker niet zien”, benadrukt de weerman.

Stratosferische opwarming

Volgens Dehenauw is het op dit moment vrij koud voor de tijd van het jaar, en dat heeft onder meer te maken met de extreme opwarming van de stratosfeer, één van de hogere luchtlagen van de atmosfeer. “Dat fenomeen heeft eigenlijk in twee episodes plaatsgevonden”, legt de weerman uit. “De opwarming die we rond 15 februari hebben gezien is zonder gevolg gebleven.” Zo moet de oostelijke wind in de stratosfeer tot op de onderste lagen van de atmosfeer geraken vooraleer wij er iets van merken. “En dat is toen niet gebeurd”, klinkt het.

KIJK. Extreme opwarming van stratosfeer: Martijn Peters legt uit

Maar even later was er een tweede opwarming. “Dan hebben we gezien dat die wind de onderste laag wel heeft bereikt.” Hoewel niet elke stratosferische opwarming een effect op het weer heeft, was dat deze keer dus wel het geval.

Onze truien en winterjassen zullen we zeker nog tot het weekend van 11 maart nodig hebben. “Vanaf dan lijken we overdag rond de 10 graden uit te komen en zouden de temperaturen ook ‘s nachts boven het vriespunt blijven”, zegt Dehenauw. Maar wie al hoopt op zacht lenteweer is eraan voor de moeite. Zo staan er vooral nog heel wat wisselvallige dagen voor de deur, voorspelt de weerman.

KIJK. Slechts drie sneeuwdagen in plaats van 13 deze winter: “Opvallend”, zegt weerman David Dehenauw