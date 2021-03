Lenteweer is voorbij: vandaag regenachtig en fris

Het is vandaag zwaarbewolkt met perioden van regen of een paar intensere buien. Daarbij kan er zelfs (licht) onweer zitten, vooral in het zuiden van het land. Er zullen weinig opklaringen voorkomen. De maxima schommelen tussen 6 en 8 graden in het noorden van het land en tussen 8 en 10 graden in het zuiden. De zwakke veranderlijke wind wordt geleidelijk matig uit het noorden, zegt het KMI.

Vanavond en vannacht hangt er nog vrij veel bewolking met kans op wat neerslag in het zuidoosten van het land. Op de Ardense hoogvlakten zijn enkele vlokjes sneeuw niet uitgesloten. Naar het einde van de nacht toe ontwikkelen zich enkele opklaringen vanaf het noorden. De minima liggen tussen 0 en -­2 graden in de Ardennen en tussen 1 en 3 graden in de andere streken. De wind waait meestal matig uit een noordelijke hoek.

Vrijdag wordt ons weer beïnvloed door een hogedrukgebied dat zich verplaatst van Schotland naar Engeland. Geleidelijk krijgen we meer opklaringen vanaf het noorden en wordt het vrij zonnig. In de ochtend zijn er veel wolkenvelden aanwezig in de Ardennen, waaruit mogelijk wat lichte winterse neerslag kan vallen op de Ardense toppen. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 5 of 6 graden in Laag-­ en Midden­-België, bij een matige wind uit noordoostelijke richtingen.

Zaterdag wordt het, na een koude nacht met wijdverspreide vorst, zonnig bij maxima tussen 2 en 7 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost.

Zondag wordt het opnieuw rustig met heel wat zon. De temperaturen zijn aan het begin van de dag nog negatief, maar klimmen geleidelijk naar waarden tussen 3 en 7 graden in de namiddag. Er is weinig of geen wind.