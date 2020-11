Lenteweer in de herfst: uitzonderlijk zacht en zonnig met temperaturen tot 16 graden

Woensdagvoormiddag breiden de opklaringen zich verder uit en het wordt overal zonnig. In de loop van de namiddag komt er hoge sluierbewolking voor. Tegen zonsondergang neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft nog droog. De maxima liggen tussen 10 en 12 graden op de hoogten, terwijl het in de lage gebieden van het land 15 graden kan worden, lokaal 16 graden in het oosten van Limburg en in de lagere regio's rond Luik. De wind waait matig uit het zuiden, aan zee soms vrij krachtig.

Woensdagavond gaat het over het westen licht regenen, terwijl elders nog de nadruk ligt op droog weer. 's Nachts gaat het overal een tijdje regenen tijdens de doortocht van een koufront. Na de doortocht van de regenzone klaart het op vanuit het westen. De minima liggen tussen 5 graden in Hoge Venen en 8 of 9 graden in Vlaanderen.



Donderdag neemt de bewolking toe. 's Ochtends is het nog overwegend droog, maar reeds in de loop van de voormiddag vergroot de kans op enkele lokale buien. In de namiddag verwacht het KMI overal buien of perioden van regen. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan de kust een krachtige wind uit het westen, draaiend naar het noordwesten.



Vrijdag zijn er aanvankelijk enkele brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe met kans op wat gedruppel. Het blijft overwegend droog.