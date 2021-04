Lente weer even voorbij: paasvakantie start met winterse grillen

Vrijdag blijft het droog met geleidelijk meer lage wolken vanaf het noorden. Het is gevoelig frisser dan de afgelopen dagen met maxima van 7 à 8 graden aan de kust en in de hoge Ardennen tot 12 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit noord tot noordoost. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag is het doorgaans bewolkt en kan er plaatselijk een druppel vallen, vooral aan de kust en in de Ardennen. In de hogere Ardennen kan de neerslag een winters karakter aannemen. Het blijft echter op vele plaatsen droog. De minima liggen tussen -1 en 3 graden in Hoog-België en tussen 3 en 6 graden elders.

Wolken en opklaringen

Zaterdag blijft het overwegend droog en hangen er veel lage wolken. Ten zuiden van Samber en Maas is de kans op wat bredere opklaringen het grootst. De aangevoerde lucht is vrij fris met maxima rond 7 graden aan zee, 6 graden in de Hoge Venen en 11 à 12 graden in de Kempen.

Zaterdagnacht verloopt droog en is het veelal bewolkt met vooral over het zuiden enkele opklaringen. Het is vrij fris met minima rond -2 graden in de Hoge Venen tot 5 graden vlak aan zee.

Zondag blijft het droog en start de dag met lokaal ochtendgrijs. In de Ardennen is er lokaal kans op aanvriezende mistbanken. Overdag is het wisselend bewolkt met naar de middag toe soms zwaarbewolkte perioden. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden bij een zwakke noordenwind die later krimpt naar het westzuidwesten. Aan zee wordt de zuidwestenwind matig in de loop van de dag.

(Smeltende) sneeuw

Maandag trekt een regenzone van noordwest naar zuidoost over ons land. In de Ardennen kan de neerslag als (smeltende) sneeuw vallen. Achter de neerslagzone trekken felle buien het land binnen die ook in Midden-België een winters karakter kunnen aannemen. In Laag-België gaat het om regen of soms wat stofhagel. Er waait een matige tot vrij krachtige westen- tot noordwestenwind in het binnenland. Aan zee staat er een vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind. Het wordt niet warmer dan 1 tot 6 graden.

Maandagnacht is het koud met minima rond het vriespunt in het centrum waardoor overal winterse buien kunnen vallen.

Dinsdag blijft het koud en onstabiel. Er komen opnieuw buien tot stand die in de Ardennen onder de vorm van sneeuw of smeltende sneeuw vallen. Elders gaat het meestal om regen of korrelhagel en soms wat smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 0 en 5 graden. Dinsdagnacht gaat het op veel plaatsen vriezen en kunnen er overal enkele sneeuwbuien vallen.

Het koude en onstabiele weer lijkt zich ook op woensdag te zullen doorzetten. In de Ardennen gaat er wellicht nog winterse neerslag vallen. Ook zijn daarbij steeds opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 1 en 8 graden. Tijdens de nacht vriest het wederom op de meeste plaatsen maar blijft het veelal droog.