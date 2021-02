Lente staat voor de deur: warmterecord voor 21 februari, ook nieuwe week begint bijzonder zacht

Vandaag verplaatsen de hoge sluierwolken zich in de loop van de dag naar het westen, waardoor er meer ruimte is voor zon. De maxima blijven erg zacht en liggen tussen 12 graden op de Ardense hoogten en 17 of lokaal zelfs 18 graden in de Kempen bij een matige zuidenwind. Dat meldt het KMI. Het temperatuur-dagrecord voor 21 februari werd om 12u30 verbroken in Ukkel.

In Ukkel werd met 15,4°C een nieuw dagrecord geregistreerd.

Vanavond is het helder tot lichtbewolkt. Volgende nacht verwachten we vanaf de Franse grens opnieuw meer hoge sluierwolken. De minima schommelen van 3 tot 6 graden in de Ardennen en van 7 tot 10 graden elders. De wind is meestal matig uit zuidzuidoost.

Morgen is het eerst zonnig of vrij zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de namiddag verschijnen er meer wolkenvelden vanaf de Franse grens, maar het blijft droog. Het is opnieuw zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot 18 graden in de Kempen. Er waait een matige wind uit zuidzuidoost tot zuid.

Morgenavond krijgen we eerst vrij veel wolkenvelden, maar blijft het nagenoeg overal droog. In de loop van de nacht worden de opklaringen opnieuw breed vanaf de kust. Over het westen vergroot naar dinsdagochtend toe wel de kans op lagere wolkenvelden. Het is zacht met minima tussen 6 en 11 graden bij een matige wind uit zuidelijke richtingen.

Dinsdag blijft het droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 13 en 17 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind waait matig of lokaal soms vrij krachtig. Rukwinden tot 60 km/u zijn mogelijk.

Woensdag is het zonnig en aanhoudend zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima van 14 tot 18 graden. De zuidenwind waait matig.

Donderdag blijft het droog maar de bewolking neemt stilaan toe. Een regenzone zou volgens de huidige prognoses donderdagavond of donderdagnacht vanaf het zuidwesten ons land bereiken. We krijgen maxima van 12 tot 15 graden bij een matige zuidwestenwind.

Vrijdag kan de regenzone blijven slepen en zou ze pas ‘s avonds ons land verlaten via het oosten. Het is minder zacht met nog maxima rond 10 graden. De zwakke en veranderlijke wind wordt later soms matig uit noordwestelijke richtingen.

Zaterdagochtend is het vrij koud. Na het ochtendgrijs wordt het droog en wisselend bewolkt. De maxima schommelen rond 9 of 10 graden in het centrum.

Ook zondag blijft het droog met opklaringen, maar ook kans op lokale lage wolken. Afhankelijk van de opklaringen halen we maxima van 7 tot 10 graden.