Lente staat voor de deur: vandaag tot 18 graden en zonnig, ook nieuwe week begint bijzonder zacht

Zondag verplaatsen de hoge sluierwolken zich in de loop van de dag naar het westen, waardoor er meer ruimte is voor zon. De maxima blijven erg zacht en liggen tussen 12 graden op de Ardense hoogten en 17 of lokaal zelfs 18 graden in de Kempen bij een matige zuidenwind. Dat meldt het KMI.

In de nacht van zondag op maandag verschijnen er opnieuw wat meer hoge sluierwolken vanaf het westen. We halen minima van 2 graden in de Ardennen tot 10 graden over het centrum. De zuidenwind is zwak tot matig.

Maandag is het overwegend zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de dag verschijnen er meer wolkenvelden vanuit het westen, maar het blijft droog. Het is aanhoudend zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot 18 graden in de Kempen. Er waait een matige zuidenwind.

Dinsdag verwachten we in vele streken brede opklaringen. Lokaal echter, en vooral dan naar het westen toe, kunnen er ook wolkenvelden voorkomen. Het blijft droog met maxima van 14 tot 18 graden. De zuid-zuidwestenwind is matig en tijdelijk vrij krachtig over de westelijke landshelft.

Woensdag wordt het zonnig en nog steeds zeer zacht met maxima van 13 tot 18 graden of eventueel hier en daar tot 19 graden. Er waait een matige zuidenwind.

Donderdag is het vaak nog zonnig, maar in de loop van de dag kan de bewolking vooral over het westen toenemen. Het blijft droog bij maxima van 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Vrijdag wordt het bewolkter en vergroot de kans op wat tijdelijke regen. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden. De wind draait naar het westen.

Zaterdag lijkt het overwegend droog maar bewolkt te worden met in de meeste streken maxima rond 9 à 10 graden.