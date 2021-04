Lente lijkt ver weg op maandag met winterse buien

Het is maandag wisselend bewolkt met enkele buien van regen, korrelhagel of (smeltende) sneeuw. Over het uiterste zuiden is het in de ochtend nog overwegend droog met meer opklaringen. In de loop van de namiddag wordt het droger en zonniger aan zee. Het is koud voor de tijd van het jaar met maxima van 2 tot 3 graden in de Hoge Venen tot 7 of 8 graden in het centrum van het land. Dat zegt het KMI.