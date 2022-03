Lente is in het land: Martijn Peters legt uit waarom we dit prachtig weer te danken hebben aan 'omegablokkade’

Ook rest van de krokusva­kan­tie nog zeer mooi weer verwacht

Het blijft vandaag droog met eerst nog wolkenvelden in het westen van het land en langs de Franse grens. In de loop van de dag worden de wolken minder talrijk en wordt het vrijwel overal zonnig. De maxima liggen tussen 8 en 11 graden in de Ardennen en tussen 11 en 13 elders. De wind is zwak tot soms matig uit oostelijke richtingen, zegt het KMI.

3 maart