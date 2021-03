Lente in het land: zonnig en zacht begin van de week met temperaturen tot 19 graden

Sneeuw in de Ardennen verwacht, rukwinden tot 100 km/u op komst

9 maart Het is vandaag eerst zwaarbewolkt met perioden van lichte regen, in de Ardennen sneeuw of smeltende sneeuw. In de loop van de dag komen er opklaringen, maar kunnen er ook enkele buien vallen. De kans op buien is het grootst in de oostelijke helft van het land. In de Ardennen kunnen de buien aanvankelijk nog een winters karakter aannemen. We halen zowat 3 graden in de Hoge Venen tot 9 graden in het westen. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, zegt het KMI.