Lente in februari: tot 17 graden en zonnig dit weekend

Stevige winterprik in aantocht: “Kans vrij groot dat we eind volgende week kunnen schaatsen”

5 februari Een dik pak sneeuw zit er volgens de laatste voorspellingen niet in dit weekend, maar wie van schaatsen houdt, kan eind volgende week misschien wél zijn of haar hart ophalen. Zondag gaat het in de loop van de dag vriezen en de temperaturen blijven al zeker tot donderdag onder nul. “De kans is vrij groot dat we tegen het einde van de week kunnen schaatsen op ondiep natuurijs”, aldus onze weerman Frank Duboccage.