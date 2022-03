Lente blijft nog even in het land, temperatuur stijgt tot 16 graden

's Avonds en 's nachts blijft het droog en is het grotendeels helder. Tegen de ochtend verschijnt er meer bewolking in de gebieden nabij de Franse grens. De minima schommelen tussen -2 en +2 graden in de Ardennen en tussen +2 en +6 graden elders. In de Ardennen is er lokaal een vrij krachtig wind met windstoten tot 50 kilometer per uur.