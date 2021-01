Laagterecord van -35,8 graden Celsius opgetekend in Spanje

Droge dag met temperatu­ren tot 10 graden

16 december Het wordt woensdag een droge dag met temperaturen tot 10 graden. Dat meldt het KMI. Het blijft dan wel droog maar het is lange tijd zwaarbewolkt of betrokken op vele plaatsen. Over het noordoosten zijn er brede opklaringen. In de namiddag kan ook elders de zon hier en daar doorkomen. Het blijft zacht met maxima van 7 of 8 graden op het Ardense reliëf en 9 of 10 graden elders. De wind waait matig uit zuid tot zuidoost. Op de hoogten van de Ardennen zijn er windstoten tot 50 km/u.