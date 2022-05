Kwik stijgt tot 22 graden, kans op buien

De ochtend start bewolkt, met lokaal kans op een bui. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met lokale buien. Aan zee wordt het overwegend zonnig. Het kwik stijgt naar 14 graden in de Ardennen tot 20 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.