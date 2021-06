Kwik loopt vandaag op tot 27 graden, vanavond plaatselijke bui mogelijk

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs wordt het vandaag zonnig met geleidelijk vorming van binnenlandse stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 20 graden aan zee en 27 graden in het centrum van het land. Een plaatselijke bui is vanavond niet volledig uitgesloten.

Nadien wordt het overal droog en deels bewolkt, meldt het KMI, al kan er tegen de ochtend in de kuststreek opnieuw ochtendgrijs voorkomen. De minima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen.

Morgen in de loop van de dag wordt het zonnig, maar in het binnenland wordt er stapelbewolking gevormd. De maxima liggen tussen 21 of 22 graden aan de kust en op de toppen van de Ardennen en 26 of 27 graden in de Kempen.

Op zaterdag komt er tijdelijk iets meer bewolking opzetten, met een kleine kans op een bui in het noordoosten van het land. Later klaart het op vanaf de kuststreek. Het kwik doet een stap terug, dankzij het binnenkomen van maritieme lucht, met maxima van 18 of 19 graden in de Hoge Venen en aan zee en 23 of 24 graden in de Kempen.

De zon keert op zondag volop terug, en er worden maxima opgetekend tussen 18 en 22 graden in de Ardennen, 22 tot 24 graden in de kustregio en 25 tot 27 graden elders.

Maandag blijft het droge en zonnige weer aanhouden en wordt het warmer met maxima van 22 of 23 graden op de hoogten van de Ardennen en 28 of zelfs 29 graden in het centrum van het land.