Krijgen we dan toch nog zomer? Weerman David Dehenauw is alvast hoopvol

“Denk niet dat je veilig bent omdat het nog niet regent”: welke soorten onweer zijn er en wat doe je best wel en niet tijdens een onweersbui?

Vandaag mogen we ons opnieuw aan stevig onweer verwachten in Vlaanderen met zware rukwinden, hagel en veel neerslag. Onweer is dan ook één van de meest spectaculaire weerfenomen. Maar de ene onweersbui is het andere niet. Hoe ontstaat onweer? Hoe komt het dat er zulke verschillen zijn tussen onweersbuien? En waarom zijn ze zo gevaarlijk? Meteoroloog Jonas De Bodt verduidelijkt én geeft tips wat je best wel en niet doet tijdens een onweersbui.