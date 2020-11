Krachtige windstoten op komst: KMI waarschuwt met code geel, nummer 1722 geactiveerd

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft zondagavond het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies geactiveerd. Het KMI waarschuwt in het hele land maandag voor rukwinden tot 85 kilometer per uur door de passage van een koufront.

We kregen zondag veel bewolking met soms droge perioden, maar ook af en toe (mot)regen. Het was erg zacht met maxima van 13 tot 18 graden.

Zondagavond en volgende nacht blijft het zwaarbewolkt met perioden van lichte regen of motregen. Het is bijzonder zacht bij minima van 13 graden in de Hoge Venen tot 17 graden in het centrum en het westen. Er waait een vrij krachtige en aan zee een krachtige zuidwestenwind met rukwinden rond 60 à 65 km/u of aan de kust iets meer.

Code geel

Maandagochtend is het wisselend tot zwaarbewolkt met lokaal wat lichte regen of motregen, vooral dan in de Ardennen. In de namiddag verwachten we een regenzone vanaf het westen.

Qua temperatuur blijft het bijzonder zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 15 tot 18 graden in de Ardennen en van 18 tot lokaal 20 graden elders.

Het gaat flink waaien uit het zuidwesten en er kunnen voor en op de passage van een koufront in de namiddag rukwinden optreden tussen 70 en 80 km/u of lokaal rond 85 km/u. Na de storing neemt de wind in het binnenland snel af. Het KMI waarschuwt morgenochtend vanaf 7 uur tot 9 uur met code geel voor felle windstoten. Die code roept op om “waakzaam” te zijn.

Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies is geactiveerd, om te vermijden dat het noodnummer 112 overbelast zou raken en mensen die in levensgevaar verkeren, niet nodeloos moeten wachten wanneer ze 112 bellen.

Dinsdag zijn er eerst mooie opklaringen. Later wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. In de kuststreek vallen er meer buien. Met maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 11 of 12 graden in Vlaanderen wordt het gevoelig frisser dan de voorgaande dagen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest, aan zee soms krachtig.