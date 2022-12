Koudste nacht van het jaar gemeten: -15,5 graden in Belgische Oostkantons

Ook op andere plaatsen in ons land was het bibberen en beven vannacht. “In Diepenbeek was het -9,7 graden, -7,8 in Sint-Katelijne-Waver en -7,6 in Melle”, vertelt weerman David Dehenauw. “Maar records zijn er nog niet verbroken”, voegt hij eraan toe. “Wel is het kouder dan vorig jaar rond deze tijd.” De laagste temperatuur ooit gemeten in België is -30,1 graden Celsius. Dat was in Rochefort op 20 januari 1940.