Koude start van de week: gevaar voor rijm- en ijsplekken en aanvriezende mistbanken

In de loop van de dag verwacht het KMI vooral over het oosten en het noordoosten meer wolken met enkele regenbuien of in de Ardennen een paar sneeuwbuien. Over het zuidwestelijke deel blijft het dan meestal droog met soms opklaringen. We halen maxima van 0 tot 2 graden in de Ardennen, rond 4 graden in het centrum en tot 7 graden in het westen.