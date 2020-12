Koud weekend voor de boeg met kans op (smeltende) sneeuw

HET WEEREr hangt vandaag eerst veel bewolking met hier en daar een bui. In de Ardennen voornamelijk van sneeuw, maar ook in Vlaanderen eerst mogelijk met een winters karakter. In de nacht van zondag op maandag is er eveneens kans op winterse neerslag of smeltende sneeuw.

Het wordt deze namiddag gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. De maxima schommelen tussen 1 graad op de Ardense hoogvlakten en 6 graden in het westen van het land. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.

Vanavond en -nacht wordt het meestal droog met brede opklaringen. Het wordt een vrij koude nacht met minima tussen 0 en plaatselijk -4 graden in de Ardennen. Lokaal ontstaat er ook wat nevel of zijn er enkele aanvriezende mistbanken. Het is dan uitkijken voor lokale rijmplekken. De wind waait meestal zwak en krimpt naar het oosten, zegt het KMI.

Morgen wordt het vrij koud met meer opklaringen in het westen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het oosten, maar het blijft nog droog tot de avond. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden met een wind die meestal zwak uit het noordoosten waait.

Zondagnacht trekt een winterse neerslagzone traag ons land binnen vanaf het oosten. Eerst ontstaat er wat nevel of enkele aanvriezende mistbanken. Vrij snel valt er sneeuw in de Ardennen en is het uitkijken voor gladde wegen. Later valt er ook in het centrum van het land sneeuw, smeltende sneeuw of regen met daar ook kans op gladde wegen. En op einde van de nacht valt er hier en daar wat regen in het westen. De minima schommelen tussen 0 en -2 graden in het oosten van het land. De wind waait zwak uit noordoost, later krimpend naar noordwest.

Maandag is het zwaarbewolkt met neerslag, vooral in de noordoostelijke landshelft. In de Ardennen valt waarschijnlijk de hele dag sneeuw. In Laag-België kan de neerslag ‘s ochtends een winters karakter aannemen alvorens over te gaan in regen. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 tot 7 graden aan zee. De matige westenwind krimpt naar het zuidwesten. Aan de kust waait de wind soms vrij krachtige uit noordwest krimpend naar west.

Dinsdag na het optrekken van de lokale ochtendgrijs wordt het overwegend droog met meer opklaringen in het oosten van het land. Aan zee blijft het zwaarbewolkt en is een buitje niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 0 graden in de Ardennen en 5 graden aan de kust bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.