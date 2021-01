Koud weekeinde met smeltende sneeuw en ijsplekken

Zaterdagavond valt er over het zuiden van het land nog wat sneeuw. Over het noordwesten kan een winterse bui vallen. 's Nachts wordt het, op een enkele sneeuwbui na, overal droog met vanaf het westen brede opklaringen. In het binnenland gaat het overal vriezen met minima tussen -­5 en ­-1 graden. Aan zee liggen de minima rond 2 graden. In het binnenland kan het glad zijn door ijsplekken. De wind waait matig uit west tot westzuidwest.

Zondag begint met soms brede opklaringen in veel streken en is het meestal droog. In de Ardennen is er eerst kans op aanvriezende mist. De bewolking neemt echter snel toe vanuit het westen en op het einde van de namiddag of avond bereikt de neerslag het land. In het westen en centrum van het land valt er dan smeltende sneeuw of sneeuw, in het oosten sneeuw. De maxima schommelen tussen ­2 graden op de Hoge Venen, 3 graden in het centrum en 4 graden aan de kust. De wind is eerst matig uit zuidwest, later krimpt de wind naar het zuidoosten.