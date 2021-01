Koud weekeinde met smeltende sneeuw en ijsplekken, eind volgende week warmer

Het is zaterdag overwegend droog met vooral in het noorden enkele opklaringen. Elders hangen er veel lage wolkenvelden. Een kleine depressie zal in de loop van de dag van Frankrijk naar Duitsland trekken, net ten zuiden van ons land. Hierdoor krijgen we in de namiddag overal bewolkt weer met vooral in de zuidelijke landshelft neerslag.

Ten zuiden van Samber en Maas valt de neerslag overwegend als sneeuw, elders meestal als smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 1 en 5 graden. De wind waait eerst matig uit het zuidwesten en later meestal zwak uit veranderlijke richtingen. Tegen de avond wordt de wind matig uit noordwest, zegt het KMI.

Zaterdagavond valt er over het zuiden van het land nog wat sneeuw. Over het noordwesten kan een winterse bui vallen. 's Nachts wordt het, op een enkele sneeuwbui na, overal droog met vanaf het westen brede opklaringen. In het binnenland gaat het overal vriezen met minima tussen -­5 en ­-1 graden. Aan zee liggen de minima rond 2 graden. In het binnenland kan het glad zijn door ijsplekken. De wind waait matig uit west tot westzuidwest.

Zondag begint met soms brede opklaringen in veel streken en is het meestal droog. In de Ardennen is er eerst kans op aanvriezende mist. De bewolking neemt echter snel toe vanuit het westen en op het einde van de namiddag of avond bereikt de neerslag het land. In het westen en centrum van het land valt er dan smeltende sneeuw of sneeuw, in het oosten sneeuw. De maxima schommelen tussen ­2 graden op de Hoge Venen, 3 graden in het centrum en 4 graden aan de kust. De wind is eerst matig uit zuidwest, later krimpt de wind naar het zuidoosten.

Maandag is het eerst zwaarbewolkt met kans op wat lichte sneeuw. Aan de kust valt er mogelijk een (winterse) bui. In de loop van de voormiddag verschijnen er enkele opklaringen en wordt het meestal droog. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen, 3 of 4 graden in het centrum en 5 graden aan zee. De wind waait eerst zwak of matig uit west tot noordwest, en later matig of aan de kust soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Maandagavond en tijdens de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op winterse neerslag opnieuw toe (met verse sneeuw in Hoog-België), vanaf het noordwesten.

Dinsdag zijn er vooral voor de middag enkele laatste (winterse) buitjes, in de Ardennen zijn dat sneeuwbuien. In de loop van de dag wordt het meestal droog en wisselend bewolkt. Maxima van -1 graad in de Hoge Venen tot 6 graden vlak aan zee, bij een meestal matige westenwind.

Woensdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met plaatselijk kans op wat neerslag en temperaturen tot 5 graden. Vanaf donderdag stijgen de maxima gevoelig en schommelen rond 11 graden in het centrum.