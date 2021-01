Koud en overwegend droog, maar lokaal is nog een sneeuwbui mogelijk

In heel het land vriest het vrijdagochtend. Het blijft daarbij overwegend droog met soms opklaringen, maar vaak toch ook nog vrij veel wolkenvelden. Hieruit kan lokaal een sneeuwbuitje vallen. Het is koud bij maxima van ­-3 à ­-4 graden in de Hoge Ardennen tot +1 of hier en daar +2 graden in Laag­- en Midden­-België. Vooral 's ochtends is er gevaar voor ijsplekken en in sommige streken, waar het blijft vriezen, is dat de hele dag. Dat meldt het KMI. Omwille van de vriestemperaturen en de bijhorende gladheid op de wegen geldt 's ochtends code 'geel' in heel het land.