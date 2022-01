Komt er ooit nog een einde aan die mistige dagen? Martijn Peters legt uit hoe mist ontstaat

Zwaarbe­wolkt maar overwegend droog

Het wordt vandaag zwaarbewolkt, maar overwegend droog. In de voormiddag kan er wat lokale motregen vallen. In het zuidoosten zijn ‘s ochtends nog opklaringen mogelijk, terwijl de bewolking in de kustregio en in het noordwesten in de namiddag wellicht openbreekt. De maxima gaan van 0 graden in de Hoge Venen en 5 à 6 graden in het centrum tot 7 of 8 graden aan zee, aldus het KMI.

12 januari