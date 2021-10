Komende weken veel vallende sterren te zien

Hittere­cords sneuvelen in Zuid-Ko­rea, China, Marokko en Iran: temperatu­ren tot 46 graden gemeten

4 oktober Nadat het zuiden van Europa deze zomer gebukt ging onder uitzonderlijk warme temperaturen sneuvelen de hitterecords voor de maand oktober in onder meer Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook in China is er in oktober een recordtemperatuur van 38,9 graden Celsius opgetekend. In Iran werd het zelfs 46 graden.