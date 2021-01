Komende nacht ook in het centrum kans op (dun) laagje sneeuw

Het wordt vandaag overwegend zwaarbewolkt met soms wat motregen, maar we verwachten ook enkele schaarse opklaringen over het westen van het land. Over het zuidoosten van het land blijft het zwaarbewolkt met lichte sneeuwval.

Op de hoogten van de Ardennen blijft de (aanvriezende) mist wellicht hardnekkig. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen ­-2 graden in de hoge Ardennen en +4 graden in het westen.

Vanavond vallen er in het noordwesten al buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel, in de Ardennen valt er sneeuw. Komende nacht trekt een neerslagzone het land in vanaf het noorden en moeten we ook in het centrum rekening houden met smeltende sneeuw of tijdelijk sneeuw.

Tegen de ochtend kan er in de regio's boven 100 à 200 meter hoogte een dun sneeuwlaagje voorkomen. “Ik sluit niet uit dat het morgenochtend op meerdere plaatsen, ook in Vlaanderen, even wit wordt, zonder te verwachten dat dat een dikke sneeuwlaag zal zijn”, aldus VTM-weerman Frank Duboccage. Het kan glad worden op de weg, waarschuwt hij. De temperaturen liggen tussen ­-4 graden in de Hoge Venen, 0 graden of +1 graad in het centrum en +2 graden aan zee.

Morgen donderdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met regen in het noordwesten en sneeuw in Hoog­-België. In het centrale deel van het land valt er 's ochtends smeltende sneeuw of tijdelijk sneeuw, later overgaand in regen. De maxima liggen tussen ­-2 graden in de Hoog­-België, +3 graden in het centrum en +5 graden aan zee.

Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met vooral in het oosten en noorden van het land neerslag. In de Ardennen valt de neerslag als sneeuw, elders voornamelijk als regen maar 's ochtends mogelijk als (smeltende) sneeuw. In het westen van het land is het eerder wisselend bewolkt en vallen er in de namiddag in de kuststreek regenbuien. De maxima schommelen van ­-1 graad in de Hoog­-België, 3 à 4 graden in het centrum tot rond 5 graden aan zee.

Zaterdag is het rustig en blijft het overwegend droog. De dag begint op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met lage bewolking. In de loop van de dag zouden er hier en daar opklaringen moeten verschijnen. We halen maxima van ­-2 graden in Hoog­-België, +1 graad in het centrum en +3 graden vlak aan zee.

Zondag wordt het, na een ochtend met lichte tot matige vorst, wisselend bewolkt met geregeld zon. Het blijft vrij koud met maxima tussen -­3 graden op de hoogten van de Ardennen, rond het vriespunt in het centrum en tot +3 graden aan zee.