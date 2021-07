Komende dagen bijzonder veel regen verwacht: KMI waarschuwt met code geel, in Limburg morgen code oranje

Het KMI waarschuwt dat er vanaf vandaag tot en met donderdag een zeer actief regenfront bijna stationair over delen van ons land zal blijven liggen. Dat veroorzaakt vooral in de (zuid)oostelijke landshelft zeer veel regen. In Vlaanderen wordt voor Limburg code oranje afgekondigd.

Deze namiddag is het nog bewolkt en in een groot deel van het land regenachtig. Aan zee en in het uiterste westen blijft het overwegend droog. Vooral in het oosten van het land kan er soms matige regen of tussendoor een felle bui, eventueel met een donderslag, vallen. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden. In de Vlaamse provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant geldt namiddag nog een code geel.

Vanavond en vannacht krijgen we nog steeds veel regen of buien over het oosten en het centrale deel van het land. Naar het westen toe blijft het wellicht vaak droog. Vooral over het oosten kunnen er enkele donderslagen voorkomen. De minima lopen uiteen van 14 tot 17 graden bij een matige noordwestenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig tot krachtig uit noord tot noordwest.



Morgen blijft het zwaarbewolkt en wisselvallig met soms regen of buien. Vooral in de namiddag en in het zuidoosten van het land kunnen er onweersbuien vallen, waarbij er veel neerslag kan vallen. Het KMI waarschuwt met een code oranje voor Limburg en de Waalse provincies Luik, Namen en Luxemburg.

Aan zee blijft het overwegend droog en geleidelijk wordt het ook landinwaarts in het noordwesten droger. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 graden in de Kempen. Er staat een meestal matige of aan zee soms vrij krachtige wind uit noordwest tot noord.

Volledig scherm De waarschuwingen voor de regen de komende dagen. © KMI

Ook donderdag is het betrokken met soms intense regen in het oosten. In het westen is het overwegend droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten tot noorden. Aan zee zorgt de aanlandige wind voor maxima rond 19 graden. In Antwerpen en Vlaams-Brabant blijft code geel van kracht wegens de regen, net als in Henegouwen, Waals-Brabant en Brussel.



Het hoogtepunt van de regen en het onweer wordt verwacht rond het drielandenpunt aan de grens met Duitsland en Nederland. De Duitse weerdienst heeft voor zijn kant van de grens al een preventieve waarschuwing met de allerhoogste alamdrempel uitgegeven voor “extreem onweer”.



Vrijdag is het eerst overal zwaarbewolkt en kan er in het zuidoosten van het land nog soms wat regen vallen. In de namiddag ontwikkelen er zich meer opklaringen. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige noordwesten- tot noordenwind.

Zaterdag ontwikkelen er zich in de loop van de dag meer opklaringen. Aan zee wordt het zelfs vrij zonnig, maar de wind zal er nadrukkelijk aanwezig blijven. In de Ardennen hangen er ‘s namiddags steeds veel stapelwolken. Aan de noordflank van de Ardennen kunnen er lokaal enkele buien vallen. Het wordt warmer met maxima tussen 19 en 26 graden.

Ook op zondag zal het ochtendgrijs breken en zullen zon en wolken elkaar afwisselen. In Hoog-België hangt er opnieuw meer bewolking, maar de kans op een bui is wel beperkt. Maxima tussen 20 en 27 graden.

Maandag is het droog en wordt het vrij zonnig met maxima tussen 21 en 26 graden. Op dinsdag tot slot blijft het ook droog met brede opklaringen. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum.

Volledig scherm © Marc De Roeck