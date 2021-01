KMI waarschuwt voor wijdverspreide rijm- of ijsplekken: code geel van kracht

Dag begint met aanvriezen­de mist, later kans op lokale bui

9 december Woensdag begint de dag op vele plaatsen met (plaatselijk aanvriezende) mist, nevel en lage wolkenvelden. In het westen regent het. Later op de dag wordt het meestal zwaarbewolkt met kans op een lokale bui, vooral in het westen van het land. Elders blijft het overwegend droog. In het oosten zijn er enkele opklaringen mogelijk. Het blijft koud met maxima tussen 0 en 5 graden, voorspelt het KMI, dat waarschuwt voor gladde wegen in de Ardennen vannacht.