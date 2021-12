KMI waarschuwt voor stevige rukwinden met snelheden tot 90 km/u: nummer 1772 geactiveerd

Voor storm- of waterschade die niet levensbedreigend is, maar waarvoor de bijstand van de brandweer noodzakelijk is, kunnen mensen een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Op die manier raakt het noodnummer 112 voor mogelijk levensbedreigende situaties niet overbelast.

Dinsdag is het eerst overal zwaarbewolkt met regen of motregen. In de loop van de dag wordt het vanaf het westen wisselvallig met enkele opklaringen, maar ook nog perioden van regen en stevige buien. Het is zacht met maxima van 7 tot 11 graden. De wind neemt doorheen de dag aan kracht toe, met rukwinden die kunnen oplopen tot 70 à 80 km/u, aan zee zelfs tot 90 km/u.

Dinsdagavond en volgende nacht is het nog overwegend zwaarbewolkt met regen of buien. Later in de nacht wordt het droger vanaf de kust en verschijnen er mogelijk enkele opklaringen. De minima liggen tussen 4 en 8 graden. Doorheen de nacht zwakt de wind af.

Woensdag zijn er lokaal nog enkele opklaringen mogelijk in de ochtend, maar al snel wordt het overal zwaarbewolkt tot betrokken en valt er vanaf het westen matige regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf de kust. De maxima worden pas op het eind van de dag bereikt en liggen tussen 9 en 14 graden. De zuidenwind is eerst overwegend matig, maar wordt in de namiddag matig tot vrij krachtig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig aan zee met rukwinden tot 50 à 60 km/u.

Donderdag is er nog veel bewolking en kan hier en daar wat regen vallen. Het blijft erg zacht met maxima tussen 9 en 14 of lokaal 15 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig of aan zee soms krachtig uit het westen tot zuidwesten.

Vrijdag wordt het overwegend droog met veel wolkenvelden maar nu en dan ook een opklaring. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen.

Nieuwjaarsdag (zaterdag) verloopt droog en zacht met mooie opklaringen. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind.

Zondag neemt de bewolking opnieuw toe en valt er in de loop van de namiddag regen vanaf het westen. Achter deze neerslagzone stroomt wat minder zachte lucht, maar we halen nog maxima tussen 9 en 12 graden.