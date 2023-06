KMI waarschuwt voor stevige onweersbuien vanaf morgenmiddag: code geel in heel het land

Tien graden verschil tussen kust en binnenland: hoe komt dat? “Hoe groter het tempera­tuur­ver­schil, hoe sterker de zeebries”

Vandaag klimt het kwik tot 26 °C in het binnenland, terwijl het aan de kust amper 16 °C wordt. Een temperatuursverschil van maar liefst 10 graden. En dat is onder andere te danken aan de ‘zeebries’. Maar wat is dit weerfenomeen precies? En waarom is het op het ene moment een graag geziene gast in de kuststreek en op het andere een ongewenste indringer?