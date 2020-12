KMI waarschuwt voor sneeuw in de Ardennen: tot 7 centimeter

Het KMI heeft een waarschuwing uitgestuurd voor sneeuw in de Ardennen. Vanochtend is er sprake van lokale ijsplekken, in de Waalse provincies en in Brussel, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Maar later op de dag en in de nacht van vrijdag op zaterdag worden er in de gebieden in ons land boven 400 meter nu en dan sneeuwbuien verwacht. In de provincie Luxemburg kan er tot 3 centimeter sneeuw vallen en in de provincie Luik tot zelfs 7 centimeter.