KMI waarschuwt voor sneeuw en ijsplekken komende nacht

Regenachti­ge dag, vanaf morgen kouder weer op komst

Het regent dinsdagochtend aanvankelijk nog intens over het zuidoosten. Vanuit het noordwesten wordt het even droog. Rond de middag wordt het in vele streken echter tijdelijk droog, hoewel het in het zuidoosten wellicht licht blijft regenen. In de namiddag volgt dan vanuit het noordwesten opnieuw regen. Er zitten ook buien tussen, die pittig kunnen zijn, mogelijk met enkele donderslagen. Het is al wat minder zacht met maxima tussen 5 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden elders. Er waait een matige wind uit westzuidwest, zegt het KMI.

4 januari