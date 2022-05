KMI waarschuwt voor onweer en hagel, ‘code geel’ in grote delen van het land

Er is maandagnamiddag veel bewolking met buien, die vooral over de oostelijke helft van het land redelijk pittig kunnen worden met veel neerslag in korte tijd, onweer en kans op zware windstoten en eventueel wat hagel. Tussendoor is er af en toe ook wat zon mogelijk. In het westen verwacht het KMI geregeld regenperioden. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 23 of 24 graden in het noordoosten.

In de provincie West-Vlaanderen is er ‘code geel’ voor regen tot 14 uur. In de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen geldt ‘code geel’ voor onweer tot omstreeks 21 uur. Die waarschuwing met lokaal tussen 10 en 20 liter neerslag is ook van tel voor het Brussels gewest en de provincies Luik, Waals-Brabant, Namen en Luxemburg. Het noodnummer 1722 voor niet-levensbedreigende oproepen door stormschade is nog steeds actief, laat de FOD Binnenlandse Zaken weten.

Maandagavond is er nog veel bewolking, met vooral in het noordoosten van het land nog kans op enkele felle onweersbuien, die vrij snel doortrekken richting Nederland en Duitsland. De minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in Laag-België.

Morgen wisselen opklaringen af met zwaarbewolkte perioden. Er vallen geregeld buien. In de namiddag verwacht het KMI vooral over het noordwesten enkele stevige buien, die mogelijk vergezeld worden van een donderslag.

Daarna wordt het vanaf de kust droger en zonniger. De maxima liggen tussen 13 of 14 graden in Hoog-België en 17 graden in Laag-België. Dinsdagavond en -nacht wordt droog met brede opklaringen, bij minima tussen 6 en 9 graden.

Woensdag begint met mooie zonnige perioden. Vervolgens wordt het vanaf de kust wisselend tot zwaarbewolkt met vooral over de westelijke helft van het land kans op een buitje. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 19 graden in de Kempen.

Donderdag is het vaak zwaarbewolkt met enkele buitjes, vooral in Hoog-België. In het westen blijft het mogelijk droog met vrij brede opklaringen. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden.