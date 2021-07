KMI waarschuwt voor onweer: code geel voor hele land van 12 uur tot 23 uur

UPDATE Wolkbreu­ken, brand na bliksemin­slag en tornado in Wallonië: onweer veroor­zaakt schade en overlast in het land

28 juni Er trekken momenteel hevige onweersbuien over het land. Het begon in Oost-Vlaanderen en Limburg, maar intussen zijn ook de andere provincies aan de beurt, met schade en overlast tot gevolg. Er kan vandaag in korte tijd heel veel regen uit de lucht komen: tot 30 liter water per vierkante meter en plaatselijk zelfs meer. Lokaal zijn er windstoten mogelijk van 70 kilometer per uur. Het KMI heeft code geel afgekondigd in heel het land. Sinds 16 uur is dat code oranje in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Binnenlandse Zaken heeft tijdelijk het noodnummer 1722 geactiveerd.