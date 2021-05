KMI waarschuwt voor onstuimige zondag met buien, onweer, hagel en rukwinden

Vandaag nog aprilse grillen met korrelha­gel, dit weekend droog en zonnig

14 april Vandaag wordt het wisselend bewolkt en eerst vrijwel overal droog, later op de dag is er vooral in het binnenland kans op een bui van regen of korrelhagel. De maxima schommelen tussen 3 en 9 graden. Dat meldt het KMI, dat waarschuwt voor rijm- en lokale ijsplekken.