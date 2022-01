KMI waarschuwt voor mist en gladheid vanavond en morgenvroeg: code geel afgekondigd

Lokaal tot 40 cm sneeuw in de Hoge Venen: onze weerman David Dehenauw geeft meer uitleg

De winter is in het land. Over het zuidoosten van België en in Luxemburg is afgelopen nacht sneeuw gevallen met lokaal gevaarlijke toestanden op de weg. Volgens weerdienst NoodweerBenelux ligt op sommige plaatsen meer dan 30 cm sneeuw. “We ontvangen momenteel meldingen van 30-40 cm sneeuw in de gebieden boven 600 meter. De condities op de weg zijn dan ook niet goed. Mensen in de regio moeten erg voorzichtig zijn”, aldus weerman Nicolas Roose.

8 januari