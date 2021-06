KMI waarschuwt voor intense buien met lokaal onweer: in deze provincies is code oranje van kracht

Het is nog niet gedaan met de onweersbuien over ons land. We komen vandaag allemaal aan de beurt, voorspelt VTM-weerman Frank Duboccage. Er kan weer veel neerslag vallen op korte tijd, waarschuwt het KMI. Voor de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg is enkele uren code oranje van kracht.

De voorbije nacht heeft het fel geonweerd op verschillende plaatsen in ons land. De weerkamer van het KMI denkt na een eerste analyse dat er voldoende elementen zijn om de windschade in Beauraing toe te schrijven aan een windhoos of tornado.

“We hebben ons gebaseerd op radarbeelden, computerberekeningen, foto’s ter plaatse genomen en beeldmateriaal. We sluiten echter niet uit dat in de omgeving van Beauraing ook een valwind is voorgekomen. De bepaling van de intensiteit van de tornado is voorwerp van verder onderzoek dat de komende dagen zal aanvatten”, aldus KMI-weerman David Dehenauw op Twitter.

Valwinden (ook wel ‘downbursts’) zijn in tegenstelling tot de alles opzuigende tornado’s snelle neerwaartse verticale luchtbewegingen. De lucht “valt” als het ware met grote snelheid naar beneden. Dat gaat dikwijls gepaard met veel regen en hagel. Op 14 juli 2010 bereikte een downburst in het Waalse Ciney waarschijnlijk een snelheid van meer dan 200 km/u. De kerk stortte in, meer dan honderd gebouwen werden beschadigd, vermeldt de website van weerman Frank Deboosere.

Onweersbuien

Vandaag is de dag rustiger begonnen, met zelfs wat zon. “Maar later deze namiddag naar de avond toe kan het opnieuw gaan onweren”, waarschuwt Duboccage. “Het eerst in het zuidoosten van het land, dus in het zuidelijke deel van de Ardennen, de regio Virton.”

De onweersbuien zullen vanavond en vannacht opschuiven naar het westen. “Dus uiteindelijk gaat iedereen ermee te maken hebben en kan er opnieuw, op korte tijd, behoorlijk veel regen vallen. Wateroverlast is op sommige plaatsen mogelijk. De felste regenbuien zijn waarschijnlijk voor het oostelijke deel van het land. Daar is er kans op hagel en eventueel felle windstoten”, aldus Duboccage.

Morgen krijgen we dan een wisselvallige dag en “gaat de meeste intensiteit er stilaan uit”, voorspelt onze weerman. “Zeker vanaf morgennamiddag zijn we toch een tijdje verlost van de onweersbuien.”

Zwaarbewolkt

Maandag wordt het zwaarbewolkt met geregeld fikse buien, ook met onweer en veel neerslag op korte tijd. De maxima liggen tussen 15 graden in het westen en 20 of 21 graden in het oosten. De wind waait overwegend zwak tot matig uit noord tot noordoost. In het oosten is de wind eerder zwak uit veranderlijke richtingen. Tijdens de buien kunnen er rukwinden voorkomen tot 60 of 70 km/u.

Dinsdag wordt vochtige en licht onstabiele lucht vanuit Frankrijk naar onze streken aangevoerd. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt met, vooral ten zuiden van Samber en Maas, kans op enkele buien. Het wordt koeler dan de voorbije dagen met maxima tussen 15 graden aan zee en op de Ardense toppen en 20 graden in de Kempen.

Woensdag wordt ons weer gunstig beïnvloed door een uitloper van het Azorenhoog. Het is overwegend droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. De maxima wijzigen nauwelijks en gaan van 15 tot 16 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 20 graden in het noordoosten van het land.

Ook donderdag blijft het droog met een afwisseling van brede opklaringen en bewolkte perioden. Het wordt opnieuw iets zachter met maxima tussen 17 graden aan zee en op het Ardense reliëf en 22 graden in de Kempen.

Volledig scherm ASSE: Asbeek Kespier wateroverlast onweer: Buren sloegen de handen in elkaar om met vereende krachten de straat zo snel mogelijk vrij te krijgen. © Tom Vierendeels