KMI waarschuwt voor gladde wegen

Vooral over het noordwesten en uiterste zuiden is de kans op zon het grootst. Het blijft overwegend droog al is later op de dag wat motregen over het noorden en centrum van het land niet uitgesloten.

De maxima schommelen tussen ­-1 graad in de Hoge Venen en tot 5 graden aan zee. De wind waait zwak, aan zee soms matig, uit west-zuidwestelijke richtingen. In het uiterste zuiden van het land waait de wind meestal zwak uit het noordoosten.

Vannacht wordt het veelal bewolkt maar blijft het grotendeels droog, al is wat motsneeuw in het oosten niet uitgesloten. Lokaal kan aanvriezende nevel of mist gevormd worden. De minima schommelen tussen +2 graden aan de kust, 0 graden in het centrum en tot ­-4 op de Hoge Venen.

Morgen verwacht het KMI op de meeste plaatsen zwaarbewolkt weer, maar het blijft droog. Maandagnacht bereikt een storing de kust om daarna van west naar oost door het land te trekken. In de Ardennen valt er sneeuw. De maxima schommelen rond ­-1 graad in de Ardennen, +5 of +6 graden in het centrum en tot +7 aan de kust.