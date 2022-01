KMI waarschuwt voor gladde wegen tijdens nacht van zaterdag op zondag

Pre-alarmfase overstro­ming voor meerdere waterlopen in Wallonië: beelden tonen hoe camping over­stroomt

Voor meerdere rivieren en hun zijrivieren in Wallonië is de pre-alarmfase voor overstroming ingegaan. Dat is een gevolg van het regenfront dat in de nacht van zaterdag op zondag over België trok, zo meldt het directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse openbare dienst.

9 januari