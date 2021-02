KMI waarschuwt voor gladde wegen: mogelijk sneeuw tijdens de ochtendspits

Zachtere temperatu­ren, maar kans op buien in de namiddag

18 januari Het is vandaag wisselend bewolkt, met in de loop van de namiddag kans op een bui. Aan zee zijn er vaak mooie opklaringen. In de Ardennen is het overwegend zwaarbewolkt en grijs en valt er smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima liggen tussen 0 à +1 graad in de Ardennen, 5 graden in het centrum en 6 à 7 graden in het uiterste westen van België. Dat meldt het KMI.