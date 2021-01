KMI waarschuwt voor felle rukwinden tot 100 km/u vannacht, nummer 1722 geactiveerd

Storingen domineren het weer: zwaarbe­wolkt tot betrokken op meeste plaatsen

11 januari De bewolking neemt maandag snel toe vanuit het noordwesten. In de voormiddag zijn over het zuidoosten nog enkele brede opklaringen mogelijk. In de namiddag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken in de meeste streken en is het nog meestal droog, op wat gedruppel of een sneeuwvlok in de Ardennen na. De maxima schommelen tussen -1 graad in de hoge Ardennen, 5 graden in het centrum en 7 graden in het westen. De wind is matig uit het zuidwesten, zegt het KMI.