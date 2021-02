KMI waarschuwt voor dichte mist vannacht en morgenvroeg: code geel afgekondigd

Tot 11 uur morgenvroeg is voorzichtigheid dan ook geboden in het noorden en het noordwesten van het land. Er zal volgens de weerdienst een zichtbaarheid zijn van minder dan 200 meter over de regio’s nabij de Noordzee en de grens met Nederland. In de andere streken ten westen van de noordwestelijke uitlopers van de Ardennen wordt nevel verwacht, of plaatselijk enkele mistbanken.

Het KMI waarschuwde eerder vandaag ook al voor CO-vergiftiging, omdat het weer ook ongunstig is voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en vuren voor het verwarmen van kamers. Wie te maken krijgt met symptomen zoals hoofdpijn of neiging tot braken, kan daar het slachtoffer van zijn.

Zonnig

In de nacht van zaterdag op zondag krijgen we volgens het KMI lage wolkenvelden in Laag- en Midden-België. Het is helder in het oosten bij minima tussen -3 en +4 graden. Zondag hangen er eerst lage wolkenvelden over een groot deel van de noordelijke landshelft. In de namiddag wordt het zonnig in het oosten en geleidelijk ook in het centrum. In het westen en noorden blijven meer wolken aanwezig. De maxima gaan van 6 tot 11 graden.

Begin volgende week is het overwegend zonnig met geleidelijk aan minder lage wolkenvelden gedurende de nacht. De maxima liggen rond 12 graden, later 14 graden, in het centrum. Tijdens de tweede helft van volgende week krijgen we meer wolken en is het koeler. Vanaf donderdag wordt het gevoelig frisser met maxima tussen 5 en 10 graden. Vrijdag halen we nog maximaal 6 graden en zaterdag 5 graden.

