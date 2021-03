KMI waarschuwt voor buien en rukwinden dit weekeinde

Zaterdagochtend trekt een koufront verder over België en verlaat in de voormiddag al ons land via het zuidoosten. In de hoge Ardennen kan de regen overgaan in winterse neerslag. Achter het koufront verschijnen er opklaringen, die in de voormiddag soms breed kunnen zijn, zo meldt het KMI.

In de namiddag neemt de buienneiging toe, vooral in de zuidelijke helft van het land. De maartse buien kunnen lokaal gepaard gaan met een donderslag en korrelhagel. De maxima liggen tussen 4 en 10 graden. De wind waait vrij krachtig tot soms zelfs zeer krachtig uit zuidwest tot west met rukwinden tot wel 95 km/uur. Tegen de avond neemt de wind geleidelijk wat af.

Zaterdagavond en -nacht blijft het wisselvallig met enkele lokale buien. In de Ardennen worden die winters van karakter. In het tweede deel van de nacht verwachten we opnieuw meer buien. In de Ardennen kan het zicht beperkt worden door lage wolken. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +5 graden in het westen. De wind wordt matig en aan zee vrij krachtig uit het westzuidwesten. Rukwinden tot 50 km/uur.

Zondag blijft het wisselvallig met buien. Op het Ardense reliëf kan er in de ochtend en avond winterse neerslag vallen. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het centrum en aan zee. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richtingen.

Maandagochtend verlaat een regenzone ons land via het zuidoosten en kan er op de Ardense hoogten opnieuw wat winterse neerslag vallen. In de namiddag wisselen opklaringen, wolkenvelden en enkele buien elkaar af. Aan zee blijft het meestal droog. De maxima liggen tussen 3 en 5 graden in de Ardennen en rond 8 of 9 graden elders.